Лишившихся алиментов детей в России будет обеспечивать государство
Как пишет издание Dni.ru, это будет происходить в случае, если отказывающегося от уплаты алиментов родителя признают безвестно отсутствующим.
Соответствующие поправки к Гражданскому процессуальному кодексу разработали в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Закон рекомендовали к принятию в первом чтении.
По документу, граждане могут рассчитывать на выплату пособия по потере кормильца со стороны государства, если уклоняющийся от алиментов родитель не объявлялся в течение года. То есть если его официально признали безвестно отсутствующим. Решение об этом будут принимать в судебном порядке на основании показателей от судебных приставов.
Эксперты оценили эту инициативу положительно. Они считают, что изменения в законе защитят интересы детей, когда один из его родителей отказывается выплачивать алименты. Помимо этого, документ упростит гражданам процедуру оформления потери кормильца.
Новый закон обязывает судебных приставов в письменной форме уведомлять получателя алиментов об исчезновении неплательщика. До этого такой обязанности не существовало. С этого момента доказать в суде потерю кормильца будет намного легче.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, относящийся к должникам по алиментам. Отклоняющихся от обязательного материального обеспечения детей родителей будут задерживать судебные приставы.