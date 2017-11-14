Лишившихся алиментов детей в России будет обеспечивать государство

В России государство будет выплачивать алименты детям, оставшимся без пособия. Как пишет издание Dni.ru, это будет происходить в случае, если отказывающегося от уплаты алиментов родителя признают безвестно отсутствующим.

Как пишет издание Dni.ru, это будет происходить в случае, если отказывающегося от уплаты алиментов родителя признают безвестно отсутствующим.

Соответствующие поправки к Гражданскому процессуальному кодексу разработали в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Закон рекомендовали к принятию в первом чтении.

По документу, граждане могут рассчитывать на выплату пособия по потере кормильца со стороны государства, если уклоняющийся от алиментов родитель не объявлялся в течение года. То есть если его официально признали безвестно отсутствующим. Решение об этом будут принимать в судебном порядке на основании показателей от судебных приставов.

Эксперты оценили эту инициативу положительно. Они считают, что изменения в законе защитят интересы детей, когда один из его родителей отказывается выплачивать алименты. Помимо этого, документ упростит гражданам процедуру оформления потери кормильца.

Новый закон обязывает судебных приставов в письменной форме уведомлять получателя алиментов об исчезновении неплательщика. До этого такой обязанности не существовало. С этого момента доказать в суде потерю кормильца будет намного легче.