В парках Москвы можно будет бесплатно пройти медобследование
Сегодня, 13:32Общество
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С 15 июля по девятое сентября в парках Москвы появятся особые конструкции-шатры.
В них врачи станут принимать всех подряд. Об этом 13 июля пишет газета «Известия».
Пациентов в шатрах будут обследовать врачи разных специальностей. Медики измерят посетителям давление, определят индекс их массы тела и проведут прочие процедуры.
В каждом парке москвичей ждут интересные мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни. Всех желающих научат оказывать первую медицинскую помощь и распознавать начальные симптомы инсульта.
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