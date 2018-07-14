Названа причина выпадения «красного дождя» в Норильске
Сегодня, 13:33Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пятницу стало известно, что спровоцировало выпадение «красного дождя» в Норильске десять дней назад.
Необычные осадки зафиксировали недалеко от Надеждинского металлургического завода. Об этом 13 июля пишет газета «Известия».
Контролирующие органы установили причину «красного дождя». Она крылась в нарушении содержания и целостности трубопровода, расположенного в промзоне завода.
Так на одном из участков трубопровода скопилось большое количество веществ отвальных хвостов, состоящих из инертных форм соединений железа. Последние появились на крыше гидрометаллургического участка из-за нарушения целостности трубопровода. После расчистки крыши часть материалов унесло ветром и она осела на землю вместе с дождем.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей