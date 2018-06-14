Во время пенсионной реформы продолжительность жизни вырастет

Министр отметил, что в 2028-2034 годах жизнь россиян будет на 6-7 лет длиннее, чем сейчас, поэтому нельзя сравнивать пенсионную реформу с сегодняшним днем – нужно смотреть в будущее, подчеркнул министр. Об этом пишет газета «Известия».