Во время пенсионной реформы продолжительность жизни вырастет
Вчера, 00:28Общество
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в период проведения пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста, продолжительность жизни россиян вырастет.
Министр отметил, что в 2028-2034 годах жизнь россиян будет на 6-7 лет длиннее, чем сейчас, поэтому нельзя сравнивать пенсионную реформу с сегодняшним днем – нужно смотреть в будущее, подчеркнул министр. Об этом пишет газета «Известия».
По словам Топилина, правительство дало поручение ведомству трудоустроить пожилых людей и пресечь дискриминацию в их отношении на рынке труда. Некоторые работодатели вводят ограничение на возраст своих сотрудников.
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