«Волосы дыбом встают»: в Башкирии создадут чат для жалоб оставшихся без медпомощи

Он отметил, что по-прежнему получает сообщения о том, что многие тяжелобольные не могут получить медицинскую помощь.

«Мне уже несколько примеров сбросили, я посмотрел, у меня волосы дыбом встают, когда людей ну просто бездушно [не принимают]», – прокомментировал Хабиров.

По его словам, люди не должны страдать от того, что вся энергия уходит на борьбу с коронавирусом. Глава отметил, что сейчас в Башкирии создали специальный чат, где будут отслеживаться все подобные ситуации. Хабиров пообещал личный контроль за этим.