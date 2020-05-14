«Волосы дыбом встают»: в Башкирии создадут чат для жалоб оставшихся без медпомощи
Вчера, 01:44ОбществоРоман ФаткуллинФото: Фото со страницы Хабирова
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На оперативном совещании Радий Хабиров в очередной раз обратил внимание на то, что важно оказывать помощь всем.
Он отметил, что по-прежнему получает сообщения о том, что многие тяжелобольные не могут получить медицинскую помощь.
«Мне уже несколько примеров сбросили, я посмотрел, у меня волосы дыбом встают, когда людей ну просто бездушно [не принимают]», – прокомментировал Хабиров.
По его словам, люди не должны страдать от того, что вся энергия уходит на борьбу с коронавирусом. Глава отметил, что сейчас в Башкирии создали специальный чат, где будут отслеживаться все подобные ситуации. Хабиров пообещал личный контроль за этим.
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