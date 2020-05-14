Итальянский футболист Балотелли от голода ел картон на карантине

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли рассказал, что из-за того, что он не умеет готовить, ему пришлось есть картон во время карантина, поскольку служба доставки еды не работала несколько дней. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на слова Балотелли в трансляции в инстаграме другого итальянского футболиста Алессандро Матри.

«В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что я вообще не умею готовить, – рассказал Балотелли. – К счастью, затем уже можно было заказывать себе еду.

Пару последних недель я сходил с ума, потому что был совершенно один. Моя дочь находится в Неаполе, сын – в Цюрихе, моя мама уже в таком возрасте, что ей требуется защита, а мои братья проводили карантин со своими детьми, так что я был предоставлен самому себе. Было сложно.