США и Узбекистан заключат договоры на общую сумму 4 млрд долларов
Вчера, 17:50Общество
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15-17 мая глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в США.
По словам председателя американо-узбекской торговой палаты Кэролины Лэмм, во вторник в Вашингтоне Мирзиёев подпишет соглашения в сферах торговли, коммерции и инвестиций на сумму четыре миллиарда долларов. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».
Самыми перспективными направления двустороннего сотрудничества в экономике между США и Узбекистаном являются нефтегазовая отрасль и цветная металлургия, сказала Лэмм.
Чиновница добавила, что у двух стран есть много «точек соприкосновения» для возведения общих предприятий в Узбекистане.
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