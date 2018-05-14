США и Узбекистан заключат договоры на общую сумму 4 млрд долларов

По словам председателя американо-узбекской торговой палаты Кэролины Лэмм, во вторник в Вашингтоне Мирзиёев подпишет соглашения в сферах торговли, коммерции и инвестиций на сумму четыре миллиарда долларов. Об этом 14 мая пишет газета «Известия».

Самыми перспективными направления двустороннего сотрудничества в экономике между США и Узбекистаном являются нефтегазовая отрасль и цветная металлургия, сказала Лэмм.