Доминик Джокер споет в Уфе в честь воссоединения Крыма с Россией

Жителей Уфы и гостей столицы в субботу, 18 марта, приглашают на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Собравшихся ждет историческая реконструкция и концерт, на котором споют звезды башкирской эстрады и Доминик Джокер. По словам организаторов, на мероприятии, которое пройдет на площади имени Салавата Юлаева, ожидается порядка 10 тысяч человек.