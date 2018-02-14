В России для членов лунной экспедиции составят особое меню

В начале 2018 года эксперты российского НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИ ПП и СПТ) приступили к составлению рациона для экипажа строящегося космического корабля «Федерация».

Пилотируемый аппарат планируют отправить к Луне. Об этом 14 февраля пишет газета «Известия».

В НИИ ПП и СПТ сообщили, что задание на подготовку меню для отправляющихся на Луну космонавтов получено от Ракетно-космической корпорации «Энергия». Последняя как раз и занимается разработкой корабля «Федерация».

В основу продуктовых пайков для лунной экспедиции войдут пищевые наборы, которые употребляют члены экипажа корабля «Союз». Данный аппарат доставляет астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Рацион для экипажа «Федерации» будет дополнен.

Полет на «Союзе» до МКС и обратно занимает трое суток. Лунная экспедиция продлится девять дней. Меню для экипажа «Союза» состоит из консервов, хлеба, фруктовых палочек, печенья, а также жидких блюд. Космонавтам «Федерации» соки, супы и прочую жидкую пищу выдавать не станут. Вместо них астронавты получат обезвоженные продукты сублимационной сушки. Еда будет состоять из мелких кусочков и порошкообразной смеси, хранящейся в специальной полимерной упаковке.

Для того чтобы поесть членам экипажа «Федерации» будет нужно просто залить пакет с пищей горячей водой. Еще в рацион лунной экспедиции включат консервы из рыбы и мяса, а также овощные закуски и фруктовые десерты. Данные блюда должны ежедневно обеспечивать каждого космонавта от 2 700 до 3 000 килокалорий, что соответствует нынешним нормам питания экипажа МКС.

Одним из главных требований к продуктам, предназначенным для космонавтов «Федерации», является наличие в них радиопротекторных свойств. Другими словами, еда должна противодействовать влиянию повышенных доз радиации на организм людей. Такими свойствами обладает пища с большим содержанием кальция, калия, йода, пектинов, а также витаминов Р, В и С.

В НИИ ПП и СПТ рассказали, что в разработке рациона для экипажа «Федерации» принимают участие специалисты Института медико-биологических проблем РАН. Эта структура является главным научным учреждением РФ в области космической медицины.

По словам заведующего отделом питания экипажа МКС ИМБП РАН Александра Агуреева, на МКС и «Федерации» будут схожие условия для приготовления еды. Однако члены лунной экспедиции не смогут подогревать блюда в специальной печке. На «Федерации» ее просто не будет. Обусловлено это небольшим пространством внутри корабля. Поэтому членам лунной экспедиции выдадут меньше разогреваемых консервов.

Космонавт Олег Новицкий рассказал журналистам издания, что ему в космосе всегда очень хочется обычных земных блюд. Речь идет о яичнице, жареной картошке и шашлыке. В то же время современный рацион астронавтов вполне удовлетворяет потребностям организма. Все блюда сбалансированы по питательному составу, сказал космонавт.