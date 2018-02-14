Башкирию внесли в список самых счастливых регионов страны

Наша республика заняла восьмое место по этому показателю.

Эксперты компании «Медиалогия» составили рейтинг регионов России, которые, с их точки зрения, можно назвать счастливыми.

В качестве критериев эксперты использовали число сообщений в соцсетях, блогах и на форумах с упоминанием республики в позитивном контексте с использованием слова «счастье» и его синонимов.

Как выяснилось, для Башкирии этот показатель составляет 2,10 процента. Самым счастливым регионом признана Москва. На втором месте Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Крым.