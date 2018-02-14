Башкирию внесли в список самых счастливых регионов страны

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Наша республика заняла восьмое место по этому показателю.
Эксперты компании «Медиалогия» составили рейтинг регионов России, которые, с их точки зрения, можно назвать счастливыми.
В качестве критериев эксперты использовали число сообщений в соцсетях, блогах и на форумах с упоминанием республики в позитивном контексте с использованием слова «счастье» и его синонимов.
Как выяснилось, для Башкирии этот показатель составляет 2,10 процента. Самым счастливым регионом признана Москва. На втором месте Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Крым.
Примечательно, что в прошлый раз, в октябре 2017 года, в подобном рейтинге Башкирия была на десятом месте.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей