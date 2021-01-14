На Кузбассе зафиксированы побочные эффекты от прививки против COVID-19

Как пишет ФедералПресс, она также дополнила, что к числу поствакциональных реакций относятся повышение температуры, возникновение покраснений в месте инъекции, аллергия на отдельные составляющие вакцины и другие побочные эффекты. Кроме этого, в регионе зарегистрированы инциденты заболевания коронавирусной инфекцией после первой аппликации, но их нельзя строго привязывать именно к вакцине. Зеленина уточнила, что формирование иммунитета происходит только после второй инъекции.