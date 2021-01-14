На Кузбассе зафиксированы побочные эффекты от прививки против COVID-19

На Кузбассе зафиксированы побочные эффекты от прививки против COVID-19

Вчера, 19:53ОбществоPhoto: pxhere.com
Врачи Кузбасса отметили побочные эффекты после проведения первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции у пяти человек. Это не позволило ее завершить, рассказали в местном минздраве. В общей сложности обе дозы препарата получили около 1,7 тыс. местных жителей.

«Нами были зарегистрированы нежелательные поствакциональные реакции, не позволившие осуществить вторую аппликацию, в пяти случаях. Но это - единичные случаи и результат индивидуальной реакции. Такого рода реакции отмечаются после любых прививок. Например, дети первого года жизни получают гораздо большее количество прививок, и все привыкли к тому, что у них могут развиваться побочные эффекты. Здесь такой привычки нет», –объяснила на брифинге первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Как пишет ФедералПресс, она также дополнила, что к числу поствакциональных реакций относятся повышение температуры, возникновение покраснений в месте инъекции, аллергия на отдельные составляющие вакцины и другие побочные эффекты. Кроме этого, в регионе зарегистрированы инциденты заболевания коронавирусной инфекцией после первой аппликации, но их нельзя строго привязывать именно к вакцине. Зеленина уточнила, что формирование иммунитета происходит только после второй инъекции.

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