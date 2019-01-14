Фото: pxhere.com
Заключительный сезон «Игры престолов» зрители увидят в середине апреля
Вчера, 16:49Общество
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14 апреля текущего года на большие экраны выйдет первая серия последнего сезона всемирно известного сериала «Игра престолов».
Видеоролик с анонсом выложен на видеохостинге YouTube. Об этом пишет RNS.
По данным СМИ, последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов» только в одних США увидело 16,7 миллиона человек. Помимо этого последняя серия оказалась самой продолжительной в истории сериала. Она длилась 81 минуту.
Напомним, сериал «Игра престолов» производят в США. Кинолента в жанре «Фантастика» снимается по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени», принадлежащих перу писателя Джорджа Р. Мартина. В США «Игру престолов» с 2011 года показывает телеканал HBO.
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