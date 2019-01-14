Заключительный сезон «Игры престолов» зрители увидят в середине апреля

Видеоролик с анонсом выложен на видеохостинге YouTube. Об этом пишет RNS.

По данным СМИ, последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов» только в одних США увидело 16,7 миллиона человек. Помимо этого последняя серия оказалась самой продолжительной в истории сериала. Она длилась 81 минуту.