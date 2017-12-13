Семьи с детьми в России получат дополнительную поддержку от государства

Госдума в первом чтении приняла законопроекты от президента, цель которых состоит в поддержке семей с детьми.

Как пишет издание Dni.ru, согласно первому пакету поправок, с 1 января 2018 года будут введены ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка.

По второму документу, программа предоставления материнского капитала продлится, а возможности ее использования расширятся.

Президентские поправки в законопроекты депутатам Госдумы представил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его рассказам, изменения начнут действовать со следующего года.

Глава Минтруда отметил, что размер пособия будет равен «детскому» прожиточному минимуму каждого региона, то есть будет дифференцированным. Топилин уточнил, что в будущем году выплаты на ребенка в регионах составят от восьми до 20 тысяч рублей. Средняя сумма будет равна примерно 10,5 тысяч рублей.

Денежная помощь будет адресной, утверждает руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Право получать новое пособие получат родители, чей доход менее чем 1,5 прожиточного минимума. По предварительным расчетам, получать эти средства смогут примерно 47% семей по России.

По расчетам правительства, в 2018 году расходы федерального бюджета на новые выплаты составят 21,4 миллиардов рублей на первых детей и 24,6 на вторых. В 2019 году эти цифры возрастут до 55 и 63 миллиардов, а в 2020 до 68 и 78 миллиардов соответственно.