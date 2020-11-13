В Башкирии инвестор вложит 100 млн рублей на создание производства соков и пюре

В Башкирии инвестор вложит 100 млн рублей на создание производства соков и пюре

Вчера, 15:27ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Накануне, 12 ноября, в правительстве Башкирии глава республики провел Инвестчас, на котором один из инвесторов представил проект создания производства замороженных ягод, соков и пюре для детского питания в Кушнаренковском районе.

Предприниматель планирует вложить в реализацию проекта 100 миллионов рублей. По словам директора плодово-ягодного хозяйства «Столыпино» Радмира Галеева, в создании производства принимают участие специалисты республиканского аграрного университета. Проект поддержал Радий Хабиров.

— Если предприятие будет делать джемы и соки для маленьких детей, нужно обязательно содействовать продвижению такой продукции. Это глубокая переработка. В Башкортостане есть готовая сеть для реализации качественного детского питания через пункты «Молочной кухни», отметил он.

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