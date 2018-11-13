Рособрнадзор заявил о значительном росте числа обращений по поводу ЕГЭ
Представители Рособрнадзора сообщили о том, что с января по октябрь 2018 года на «телефон доверия» и «горячую линию» по ЕГЭ поступил 15671 звонок. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Как информирует газета «Известия» 13 ноября, по «горячей линии» любой гражданин может задать вопросы, касающиеся экзамена, а по «телефону доверия» - сообщить о различных нарушениях, связанных с ним.
Наиболее распространенный вопрос у россиян связан с результатами сдачи ЕГЭ (в 2018 году - 5307 звонков, в 2017 - 3085). Несколько реже звонившие интересовались участием в экзамене и подачей документов (в 2018 году - 3732 звонка, в 2017 - 2217).
Популярностью пользуются и вопросы о процедуре сдачи экзамена (в 2018 году - 3114 звонков, в 2017 году - 1833).
Представители Роспотребнадзора отмечают, что увеличение числа телефонных обращений в первую очередь связано с ростом числа операторов, которые принимают звонки.
ЕГЭ проводится в России с 2009 года по 14 общеобразовательным предметам и является одновременно аттестационным экзаменом в школе и вступительным - в ВУЗ.