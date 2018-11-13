Рособрнадзор заявил о значительном росте числа обращений по поводу ЕГЭ

Как информирует газета «Известия» 13 ноября, по «горячей линии» любой гражданин может задать вопросы, касающиеся экзамена, а по «телефону доверия» - сообщить о различных нарушениях, связанных с ним.

Наиболее распространенный вопрос у россиян связан с результатами сдачи ЕГЭ (в 2018 году - 5307 звонков, в 2017 - 3085). Несколько реже звонившие интересовались участием в экзамене и подачей документов (в 2018 году - 3732 звонка, в 2017 - 2217).

Популярностью пользуются и вопросы о процедуре сдачи экзамена (в 2018 году - 3114 звонков, в 2017 году - 1833).

Представители Роспотребнадзора отмечают, что увеличение числа телефонных обращений в первую очередь связано с ростом числа операторов, которые принимают звонки.