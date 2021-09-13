Глава Башкирии пожурил муниципальных глав за ремонт подъездов и велел все исправить

Глава Башкирии пожурил муниципальных глав за ремонт подъездов и велел все исправить
Глава Башкирии пожурил муниципальных глав за ремонт подъездов и велел все исправить
Вчера, 16:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В ходе оперативки в Правительстве Башкирии Хабиров рассказал о том, что ему пришлось изучить 100-страничный документ о некачественном ремонте подъездов.

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров в очередной раз обратил внимание на некачественный ремонт подъездов Башкирии и Ишимбае, Салавате, Стерлитамаке и других городах. Ранее тема ремонта в подъездах Уфы уже вызывала гнев руководителя региона, на этот раз досталось главам муниципалитетов, которые отличились самым некачественным ремонтом.

Оценив масштаб недочетов при проведении ремонта подъездов, Хабиров уточнил у министра ЖКХ Башкирии Алана Марзаева о гарантийном сроке ремонта. Услышав то, что он составляет 5 лет, глава региона поручил в оперативном порядке исправить все недочеты, которые попали в ту самую папку на 100 страниц, которую пришлось изучить Хабирову.

Берете и все это исправляете. Просто сделано тяп-ляп, где-то некачественно.Радий Хабиров

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