Средний размер пенсии составит 15 тысяч рублей в 2020 году
13 сентября, 21:01ОбществоФото: pixabay.com
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Российская трехсторонняя комиссия предоставила новые данные по формированию пенсий в 2020 году.
Как сообщает RT, страховые выплаты будут индексированы на 6,6% и составят в новом году почти 16,5 тысяч рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы на 7%.
Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал также будет индексирован и вырастет до 466,6 тысяч рублей.
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