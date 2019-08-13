Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС

На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.

Самолеты российской дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами морей и океанов. Международные правила использования воздушного пространства Российская Федерация строго соблюдает. Границ каких-либо стран отечественные самолеты не пересекают, заверили в Минобороны РФ.