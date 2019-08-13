Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС
Вчера, 16:07ОбществоФото: mil.ru
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Пара отечественных стратегических ракетоносцев Ту-95МС завершила стандартный перелет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.
На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.
Самолеты российской дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами морей и океанов. Международные правила использования воздушного пространства Российская Федерация строго соблюдает. Границ каких-либо стран отечественные самолеты не пересекают, заверили в Минобороны РФ.
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