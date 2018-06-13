Глава контрразведки США призвал американцев не брать гаджеты на ЧМ-2018
Глава контрразведки США Уильям Иванина попросил своих соотечественников, которые поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года, не брать с собой электронные девайсы.
По словам Иванина, личные данные граждан США могут быть похищены российскими спецслужбами или хакерами. Об этом пишет портал rns.online.
Информация со смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов американцев представляет интерес для российских властей. Речь идет как о персональных данных, так и о рабочей информации. В наибольшей зоне риска находятся чиновники и сотрудники компаний из США, сказал Иванина.
Глава контрразведки США предложил американским фанатам отказаться во время поездки в Россию от всех гаджетов. Не имеющим возможности на это пойти американцам рекомендуется взять с собой девайс, которым те в обычной жизни не пользуются.
В России гражданам США, после использования гаджета, нужно вынимать из него аккумулятор. Данная мера должна помочь сохранить их персональные данные от российских спецслужб.