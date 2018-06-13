Глава контрразведки США призвал американцев не брать гаджеты на ЧМ-2018

По словам Иванина, личные данные граждан США могут быть похищены российскими спецслужбами или хакерами. Об этом пишет портал rns.online.

Информация со смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов американцев представляет интерес для российских властей. Речь идет как о персональных данных, так и о рабочей информации. В наибольшей зоне риска находятся чиновники и сотрудники компаний из США, сказал Иванина.

Глава контрразведки США предложил американским фанатам отказаться во время поездки в Россию от всех гаджетов. Не имеющим возможности на это пойти американцам рекомендуется взять с собой девайс, которым те в обычной жизни не пользуются.