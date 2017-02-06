В Башкирии в День России открыли памятник Советскому солдату

12 июня в селе Кармаскалы состоялась торжественная церемония открытия памятника Советскому солдату.

Установка памятника проводилась совместными усилиями регионального отделения Российского военно-исторического общества, председателем которого является спикер регионального парламента Константин Толкачев, и администрации Кармаскалинского района Башкирии. Отделение общества передало муниципалитету скульптурную композицию Советского солдата и пилоны с памятными надписями. Раньше в селе был подобный памятник, но из-за его состояния его надо было заменить.

Константин Толкачев поблагодарил присутствовавших на празднике ветеранов и обратил внимание собравшихся на то, что подобные мероприятия способствуют сохранению исторической правды, оказывают сильное воспитательное воздействие на молодое поколение, которое должно помнить о судьбоносных страницах истории своей страны.

Региональное отделение Российского военно-исторического общества по Башкирии было зарегистрировано в качестве юридического лица в феврале текущего года. В настоящее время ведется активная работа по увеличению численности членов общества и по формированию электронной базы фотоматериалов по теме «Башкортостан в годы Революции и Гражданской войны». В этом году обществом запланирована установка еще одного памятника Советскому солдату в Ишимбае и обелиска воинской славы в Уфимском районе.

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