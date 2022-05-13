Впервые за несколько лет смертельный исход от малярии зафиксировали в Башкирии

Опасные и редкие заболевания на фоне пандемии стали забываться и покидать информационное пространство, но к сожалению не прекратили свое существование. Так в 2021 году тропическая болезнь малярия была выявлена у четверых жителей Башкирии, однако все они привезли заразу из стран Африки, один из туристов, который заболел малярией, к сожалению скончался.
У пациента жизнь которого унесла редкая болезнь из тропиков выявили смешанную форму заболевания схожую по происхождению с Р. malariae. Примечательно, что в предшествующих отчетному 2021 году 2019 и 2020 годах в республике не выявили ни одного случая заражения данной болезнью.