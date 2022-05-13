Впервые за несколько лет смертельный исход от малярии зафиксировали в Башкирии

Опасные и редкие заболевания на фоне пандемии стали забываться и покидать информационное пространство, но к сожалению не прекратили свое существование. Так в 2021 году тропическая болезнь малярия была выявлена у четверых жителей Башкирии, однако все они привезли заразу из стран Африки, один из туристов, который заболел малярией, к сожалению скончался.