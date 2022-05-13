Эксперт РАНХиГС:«Содействие занятости» — эффективная мера поддержки выпускников вузов

Эксперт РАНХиГС:«Содействие занятости» — эффективная мера поддержки выпускников вузов
Эксперт РАНХиГС:«Содействие занятости» — эффективная мера поддержки выпускников вузов
Вчера, 12:28Общество
Директор Центра дополнительного образования Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Екатерина Агеева рассказала об основных трудностях, с которыми сталкиваются выпускники вузов, и как федеральная программа «Содействие занятости» на базе Президентской академии помогает их решать.

Содействие трудоустройству – длительный и трудоемкий процесс. Одной из мер государственной поддержки выпускников вузов является повышение квалификации или профессиональная переподготовка в рамках федерального проекта «Содействие занятости» на базе РАНХиГС.

«Если в регионе, где планирует трудоустроиться молодой специалист, недостаток вакансий по его направлению, выпускник будет направлен центром занятости на переобучение. Он может выбрать профессиональную переподготовку по программе, которая позволит приобрести дополнительные умения и найти работу», — поясняет эксперт.

Часто случается, что специалистам не хватает управленческих компетенций. На базе РАНХиГС эти навыки можно получить, пройдя обучение по программам «Управление государственными и муниципальными закупками», «Кадровый менеджмент и делопроизводство», «Управление в сфере здравоохранения», «Управление в сфере образования». Актуальны и программы, связанные с формированием знаний по ведению бизнеса.

«Многие студенты еще в процессе обучения регистрируют ИП или становятся самозанятыми. В этих случаях целесообразно пройти повышение квалификации по программам «Управление продажами и маркетинг», «Экспертиза и оценка недвижимости» и «Предприниматель. Управление бизнесом», — рассказала Екатерина Агеева.

Не утрачивают своей актуальности программы по бухучету. По специальностям «1С: бухгалтерия», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях» второй год обучаются сотни слушателей. Большинство из них становятся востребованными на рынке труда.

На портале «Работа в России» можно зарегистрироваться на любую из интересующих программ на базе РАНХиГС. Следующий шаг – обязательная профориентация в Центре занятости. После этого потенциальный слушатель зачисляется в образовательную организацию. На всех этапах используются цифровые защищенные платформы, что важно с точки зрения безопасности персональных данных и авторских прав.

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