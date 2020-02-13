Продавщица из Минска заставила покупателя обращаться к ней по-русски

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что мужчина спросил у сотрудницы магазина, есть ли в продаже фруктовый чай. Тогда женщина попросила обращаться к ней по-русски, подчеркнув, что в стране - два государственных языка.

Это возмутило мужчину, потому что он задал свой вопрос на одном из этих языков. Однако сотрудника магазина заявила, что вызовет охрану. Миракян в ответ попросил выдать ему жалобную книгу и позвать администратора.