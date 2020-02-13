Продавщица из Минска заставила покупателя обращаться к ней по-русски
Вчера, 14:27ОбществоФото: mil.ru
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В одном из супермаркетов Минска женщина-продавец заставила местного жителя Арамаиса Миракяна обращаться к ней не на белорусском, а на русском языке.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, сообщает газета «Известия».
В публикации отмечается, что мужчина спросил у сотрудницы магазина, есть ли в продаже фруктовый чай. Тогда женщина попросила обращаться к ней по-русски, подчеркнув, что в стране - два государственных языка.
Это возмутило мужчину, потому что он задал свой вопрос на одном из этих языков. Однако сотрудника магазина заявила, что вызовет охрану. Миракян в ответ попросил выдать ему жалобную книгу и позвать администратора.
Несмотря на то, что женщина принесла свои извинения, житель Минска все равно сообщил о своих претензиях руководству магазина.
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