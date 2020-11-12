Жительницу Уфы обвиняют в создании секты и подстрекательстве к убийству ребёнка

В декабре 2017 года она вовлекла в секту мужчину, который регулярно избивал сыновей 12 и 7 лет, а также совершал другие насильственные действия. В ноябре 2019 года, в одной из квартир в Екатеринбурге он убил своего младшего сына, а затем принес тело ребёнка в лесопарк города «Юго-Западный».