Жительницу Уфы обвиняют в создании секты и подстрекательстве к убийству ребёнка

Гайнуллина создала религиозное объединение, которое предусматривало насилие и причинение вреда здоровью. При этом учение оправдывает телесное наказание детей. Более того, подсудимая требовала бить детей за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в общине.
В декабре 2017 года она вовлекла в секту мужчину, который регулярно избивал сыновей 12 и 7 лет, а также совершал другие насильственные действия. В ноябре 2019 года, в одной из квартир в Екатеринбурге он убил своего младшего сына, а затем принес тело ребёнка в лесопарк города «Юго-Западный».
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила у фигурантов дела хронические психические расстройства.
Уголовное дело будет направлено прокуратурой в суд для рассмотрения.