Жительницу Уфы обвиняют в создании секты и подстрекательстве к убийству ребёнка

Жительницу Уфы обвиняют в создании секты и подстрекательстве к убийству ребёнка

Вчера, 13:09ОбществоАнна КононоваPhoto: Lenta.ru
Суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело по восьми статьям уголовного кодекса. Главным фигурантом дела стала уфимка Земфира Гайнуллина, которая обвиняется в создании секты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Перед судом также предстанут два участника религиозного объединения.

Гайнуллина создала религиозное объединение, которое предусматривало насилие и причинение вреда здоровью. При этом учение оправдывает телесное наказание детей. Более того, подсудимая требовала бить детей за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в общине.

В декабре 2017 года она вовлекла в секту мужчину, который регулярно избивал сыновей 12 и 7 лет, а также совершал другие насильственные действия. В ноябре 2019 года, в одной из квартир в Екатеринбурге он убил своего младшего сына, а затем принес тело ребёнка в лесопарк города «Юго-Западный».

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила у фигурантов дела хронические психические расстройства.

Уголовное дело будет направлено прокуратурой в суд для рассмотрения.

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