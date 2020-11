В московских детских домах проживает всего семь процентов сирот - остальные воспитываются в семьях.

Газета “Известия” сообщает, что за последние десять лет количество сирот, проживающих в специальных учреждениях Москвы сократилось в три раза. Если десять лет назад в детских домах проживало более четырех тысяч детей-сирот (25 процентов), то сейчас их количество менее полутора тысяч (7 процентов). Всего в Москве на конец октября прошлого года зарегистрировано больше двадцати тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. 93 процента из них воспитываются в семьях.

