Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может в следующем году покинуть итальянский «Ювентус» и перейти в английский «Манчестер Юнайтед», за который выступал в начале профессиональной карьеры.

По сведениям источника, руководство «МЮ» контактировало с агентами Роналду по поводу его возвращения в клуб, и эта идея понравилась португальскому футболисту, сообщает «Советский спорт». Криштиану играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы, а затем перешел в мадридский «Реал» за 94 миллиона евро.

