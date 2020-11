Крупнейшее предприятие российской резинотехнической отрасли мигрировало в облако МТС

МТС сообщает о реализации проекта по переводу крупного многопрофильного предприятия АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» в облако провайдера #CloudMTS. В облаке развернуты ключевые бизнес-системы: 1С, CRM-сервисы, корпоративная почта и базы данных.

АО «УЗЭМИК» является одним из ведущих в России и странах ближнего зарубежья предприятий резинотехнической отрасли, которое специализируется на выпуске аварийно-спасательных средств и изделий специального назначения, отвечающих мировым и отечественным стандартам. Один из заказчиков завода -- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Переход в облако позволил повысить надежность и безопасность работы ИТ-сервисов АО «УЗЭМИК» за счет использования удаленных виртуальных серверов, а также обеспечить экономию до 25% ежемесячно. Миграция обеспечивает непрерывность работы бизнес-систем крупного предприятия и позволяет компании, в случае необходимости, быстро организовывать удаленные рабочие места. Для повышения надежности хранения данных дополнительно используются сервисы резервного копирования. «По данным за 2019 год, башкирские компании особенно активно использовали IaaS-решения - на их долю пришлось 70% контрактов #CloudМТS. В частности, предприятия Башкирии переносили в облако клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. С каждым годом расширяется список компаний, доверивших МТС свои ИТ-системы. Сюда уже входят нефтедобывающие, промышленные, охранные и другие предприятия республики. С ростом проникновения носимых технологий и гаджетов клиенты ожидают от сервисов постоянной доступности. Поэтому облака становятся повседневной реальностью. Пример УЗЭМИК показывает, как новые технологии помогают в работе компании, которая реализует важную функцию и производит продукцию для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека», – отмечает директор МТС в Башкирии Егор Фисюк. Об облачной экосистеме МТС Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на стартапы, малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

