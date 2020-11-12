Крупнейшее предприятие российской резинотехнической отрасли мигрировало в облако МТС

«По данным за 2019 год, башкирские компании особенно активно использовали IaaS-решения - на их долю пришлось 70% контрактов #CloudМТS. В частности, предприятия Башкирии переносили в облако клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. С каждым годом расширяется список компаний, доверивших МТС свои ИТ-системы. Сюда уже входят нефтедобывающие, промышленные, охранные и другие предприятия республики. С ростом проникновения носимых технологий и гаджетов клиенты ожидают от сервисов постоянной доступности. Поэтому облака становятся повседневной реальностью. Пример УЗЭМИК показывает, как новые технологии помогают в работе компании, которая реализует важную функцию и производит продукцию для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека», – отмечает директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.