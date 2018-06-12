Хакасия объединит все национальности на празднике Дня России

Сегодня, 12 июня, в центре Абакана состоится Всероссийское мероприятие «Парад дружбы народов России», в котором будут участвовать представители общественных организаций, а также национальных диаспор. Кроме этого, в колонне с представителями всех этносов Хакасии пройдет и глава республики Виктор Зимин. Он лично вручит 25 школьникам главный документ гражданина России – паспорт РФ - за достижения в учебе и спорте.

Как сообщает издание «Хакасия Информ», ежегодно люди, одетые в национальные костюмы разных народов России, проходят по улицам Абакана. Мероприятие проводится с целью формирования патриотизма у населения, а также урегулирования отношений между представителями разных народов.

На территории Хакасии проживает более 100 разных национальностей. «Парад дружбы народов России» проводится во второй раз, и уже получил статус ежегодного мероприятия. Колонна пройдет от детского парка «Орленок» до Первомайской площади. Начало движения – 11:40.