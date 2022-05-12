300 управленцев приедут в Москву на суперфинал конкурса "Лидеры России"

ТАСС сообщает, что для участия в мероприятии в Москву приедет триста управленцев, которые победили в семи треках конкурса: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Информационные технологии», «Здравоохранение», «Культура», «Международный».
В этом этапе конкурса суперфиналисты будут участвовать в нетворкинге, деловых играх, где в ходе выполнения индивидуальных заданий и работе в группах получат оценку собственных деловых и личностных качеств. В оценочные дни конкурсанты будут выполнять управленческие задачи, которые подготовили специально к суперфиналу профессионалы.
По словам главы АНО “Россия - страна возможностей” Алексея Комиссарова, в этом сезоне формат конкурса был изменен. Оценить профессиональные качества управленцев из узкопрофильных отраслей: науки, медицины, культуры, IT, помогло разделение по тематическим трекам. Такой формат сделал конкурс более прикладным, поскольку лидеры треков под руководством своих наставников уже занялись реализацией полезных проектов, научными разработками, решением стратегических образовательных задач в вузах.
Комиссаров подчеркнул, что сезон еще не завершен, а его участники получили свыше десяти серьезных назначений не только на региональном, но и на федеральном уровнях. Кроме этого, изменилась география конкурса - благодаря треку “Международный” в отборочных мероприятиях смогли участвовать люди из ста пятидесяти стран мира.
В первый день суперфинала для участников проведут день развития, в рамках которого они смогут послушать образовательные лекции, принять участие в мастер-классах и встречах с представителями компаний, которые являются партнерами конкурса. Второй и третий день будут оценочными, а на четвертый, 29 мая, судьи подведут итоги и определят победителей. На данном этапе конкурса участники имеют возможность лично пообщаться с лучшими российскими управленцами, наставниками, специалистами и гостями мероприятия.
Треки конкурса курируют помощники президента РФ Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.
Всем участникам суперфинала будут предоставлены гранты в размере миллиона рублей, которые можно будет использовать на образование. Победителям суперфинала будет предоставлена возможность поработать с ведущими российскими управленцами.