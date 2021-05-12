Замглавы АП Кириенко стал председателем наблюдательного совета общества «Знание»

В марте 2021 года Максим Древаль выступил с инициативой создания современной платформы с опорой на просветительский опыт Советского Союза. Данное предложение было одобрено Владимиром Путиным, а в ходе послания Федеральному собранию президент России поручил перезапустить «Знание» на цифровой платформе.