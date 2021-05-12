Замглавы АП Кириенко стал председателем наблюдательного совета общества «Знание»

Замглавы АП Кириенко стал председателем наблюдательного совета общества «Знание»
Замглавы АП Кириенко стал председателем наблюдательного совета общества «Знание»
Сегодня, 00:28Общество
В Москве состоялся III съезд российского общества «Знание». На нем был утвержден новый руководящий состав организации. 

Председателем наблюдательного совета стал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России, а генеральным директором общества — основатель холдинга «Нетология-групп» и победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль, сообщают newizv.ru.

Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина, помощники президента РФ, заняли должности заместителей председателя.

На съезд приехал 191 участник из 83 регионов РФ. Напомним, что «Знание» — это некоммерческая организация, которая действует с 2016 года.

В марте 2021 года Максим Древаль выступил с инициативой создания современной платформы с опорой на просветительский опыт Советского Союза. Данное предложение было одобрено Владимиром Путиным, а в ходе послания Федеральному собранию президент России поручил перезапустить «Знание» на цифровой платформе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы