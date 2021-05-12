Замглавы АП Кириенко стал председателем наблюдательного совета общества «Знание»

Председателем наблюдательного совета стал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России, а генеральным директором общества — основатель холдинга «Нетология-групп» и победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль, сообщают newizv.ru.
Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина, помощники президента РФ, заняли должности заместителей председателя.
На съезд приехал 191 участник из 83 регионов РФ. Напомним, что «Знание» — это некоммерческая организация, которая действует с 2016 года.
В марте 2021 года Максим Древаль выступил с инициативой создания современной платформы с опорой на просветительский опыт Советского Союза. Данное предложение было одобрено Владимиром Путиным, а в ходе послания Федеральному собранию президент России поручил перезапустить «Знание» на цифровой платформе.