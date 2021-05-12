Борис Титов поддержал жадные корпорации в споре с Михаилом Мишустиным

Из высказывания омбудсмена можно сделать вывод, что компании, которые, в отличие от поставщиков, ничего не производят, а только выступают посредниками, могут поднимать цены по своему желанию и наживаться на тратах среднестатистических потребителей. Если учитывать, что большая часть рынка продуктового ретейла в нашей стране принадлежит нескольким основным игрокам, покупатели никак не смогут повлиять на ситуацию — им придется приобретать необходимые продукты в сетевых магазинах и способствовать обогащению посредников, которые к тому же по большей части зарегистрированы в европейских странах и имеют офшорные счета. И Борис Титов не считает такой расклад несправедливым.