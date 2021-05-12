Борис Титов поддержал жадные корпорации в споре с Михаилом Мишустиным

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов высказался в защиту крупного бизнеса после замечания премьер-министра Михаила Мишустина, который назвал жадными компании, значительно поднявшие цены на продукты первой необходимости.
Как сообщает newsnn.ru, ранее председатель правительства в ходе своего выступления в Государственной думе раскритиковал политику некоторых крупных торговых сетей и компаний, обвиняя их в жажде наживы. По мнению Михаила Мишустина, действия посредников, которые реализуют продовольственные товары, привели к серьезному росту стоимости таких необходимых населению продуктов, как подсолнечное масло, сахар и др.
Премьер-министр отмечает, что одной из главных причин скачка цен можно считать жадность отдельных производителей и торговых сетей.
Однако Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство владеет инструментами сдерживания цен, которые способны умерить аппетиты крупных корпораций.
После данного заявления Борис Титов решил поддержать действия торговых сетей и прочих посредников, которым достается внушительная доля прибыли при реализации продуктов. Бизнес-омбудсмен называет такое явление законом рынка.
Титов заявил, что не считает повышение цен следствием жадности посредников. Он считает такую стратегию компаний законом рыночной экономики в действии, так как бизнес всегда работает на повышение прибыли.
Из высказывания омбудсмена можно сделать вывод, что компании, которые, в отличие от поставщиков, ничего не производят, а только выступают посредниками, могут поднимать цены по своему желанию и наживаться на тратах среднестатистических потребителей. Если учитывать, что большая часть рынка продуктового ретейла в нашей стране принадлежит нескольким основным игрокам, покупатели никак не смогут повлиять на ситуацию — им придется приобретать необходимые продукты в сетевых магазинах и способствовать обогащению посредников, которые к тому же по большей части зарегистрированы в европейских странах и имеют офшорные счета. И Борис Титов не считает такой расклад несправедливым.
Высказывание подобного характера можно было ожидать от бизнес-омбудсмена, который еще пять лет назад боролся за малый бизнес, а уже в начале этого года резко изменил свою позицию. Так, уже в феврале Титов предлагал упразднить институт индивидуальных предпринимателей в стране. Он считает, что есть «некая нелогичность» в том, что ИП на законных основаниях могут снимать деньги со своих счетов без уплаты налогов.
Таким образом, можно сделать прогнозы, что данное выступление Титова не будет последним в ряду идей, которые он предлагает реализовать для поддержки интересов крупных компаний.