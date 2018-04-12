Эксперты: у нового страховщика нет денег на выплаты дольщикам ЖК «Царицыно»

Арбитражный суд МО признал банкротом ОАО «МКХ» - застройщика ЖК «Царицыно», объявив о начале конкурсного производства. Это дает возможность обманутым дольщикам обратиться за страховой компенсацией. Некоторые эксперты уверены, что вернуть законные деньги будет очень трудно.
Как сообщает издание «Новые известия», дольщики «Царицыно» ожидают свое жилье шесть лет. Теперь им должны выплатить не только всю сумму за квартиру, но и крупные штрафы. Как показывает судебная практика, итоговая сумма компенсаций может вырасти в два раза, в связи с чем компании «Проминстрах», унаследовавшей от предшественников риски МКХ, нужно будет выплачивать уже не девять, а целых 18 миллиардов рублей.
Помимо этого, «Проминстрах» должен выплатить не менее 30 миллиардов рублей по застройщикам, находящимся в процедурах банкротства. Если учитывать застройщиков-банкротов, которых компания приняла в прошлом году вместе с портфелем СК «РИНКО», то возможный размер выплат увеличивается до невероятной суммы в размере 1,5-1,7 триллиона рублей.
Эксперты убеждены, что компания не сможет выплатить даже 10% от этой суммы (150-170 миллиардов рублей), так как «Проминстрах» уже начал отказывать в выплатах дольщикам «АхтубаСитиПарка» в Волгоградской области, игнорируя решение суда. А там выплаты составляют всего лишь около одного миллиона рублей на дольщика.
Эта проблема год назад образовалась из-за ЦБ, который разрешил передачу портфеля от «РИНКО» в «Проминстрах», зная о криминальной подоплеке создания этого портфеля. Его основы заложила страховая компания «БАЛТ-страхование», которая обанкротилась, так и не произведя практически никаких выплат. Все клиенты компании перешли к «РИНКО», которая быстро заняла первое место на рынке и начала помогать застройщику-банкроту обманывать дольщиков.
Экономист, председатель Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич считает, что ЦБ не проконтролировал передачу портфеля от «РИНКО» в «Проминстрах», а также не создал «черный список» для страховщиков и страховых компаний. Он убежден, что вся эта ситуация закончится тем, что «Проминстрах» объявит о своей санации.
Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики считает, что ситуация могла произойти по двум причинам: это либо некомпетентность работников ЦБ, либо сговор. Иначе не ясно, как ЦБ допустил, чтобы 10 тысяч дольщиков оказались на грани бунта.
В этой ситуации возникает логичный вопрос: готов ли ЦБ России потратить минимум 150 миллиардов рублей в самом ближайшем будущем? И готов ли Минстрой привлечь деньги государственного компенсационного фонда к решению проблем долгостроев, застрахованных «Проминстрахом», которые бы могли компенсировать некоторые суммы дольщикам? В свое время спасение Росгосстраха обошлось казне в 100 миллиардов рублей, а в этой компании работало 100 тысяч человек. «Проминстрах» же, с 50 работниками, может вытянуть из бюджета более 170 миллиардов рублей.
Исаев считает, что если ЦБ в максимально короткие сроки не предпримет какие-то меры, то скандал с дольщиками существенно обострит социальную обстановку в стране.