В Стерлитамаке заработает молочная кухня с 2019 года

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На реализацию проекта из республиканского бюджета выделят 19,3 млн рублей.
Источник: Правительство РБ
В Стерлитамаке с 2019 года заработает молочная фабрика-кухня детского питания, следует из сообщения правительства республики. На предприятии планируется производство молочной продукции, в том числе молока, кефира, творога и т.д. для 2 тыс. детей в возрасте до трех лет. Кроме Стерлитамака кухня будет обслуживать Салават, Кумертау, Ишимбайский и Мелеузовский районы.
Из республиканского бюджета на покупку и монтаж необходимого оборудования будет выделено 19,3 млн руб. Закуп сырья будет осуществляться у местных товаропроизводителей.
- Поддержка малоимущих семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, предполагается посредством реализации системы адресной продовольственной помощи через электронную продуктовую карту, -отмечается в сообщении.
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