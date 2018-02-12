В Стерлитамаке заработает молочная кухня с 2019 года

В Стерлитамаке с 2019 года заработает молочная фабрика-кухня детского питания, следует из сообщения правительства республики. На предприятии планируется производство молочной продукции, в том числе молока, кефира, творога и т.д. для 2 тыс. детей в возрасте до трех лет. Кроме Стерлитамака кухня будет обслуживать Салават, Кумертау, Ишимбайский и Мелеузовский районы.