Попытка дискредитировать АСВ в СМИ потерпела неудачу

Скандал, связанный с исками АСВ к вкладчикам банков-банкротов, которые снимали крупные суммы перед самым закрытием финансовых учреждений, выходит на новый уровень.

Все четче вырисовывается картина того, что ряд клиентов банков имели инсайдерскую информацию и пытались сохранить свои деньги в ущерб простым вкладчикам. И теперь именно они в информационном пространстве создают искусственную волну с требованиями признать действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) произволом.

Издание 1prime.ru пишет, что поток негатива в отношении Агентства несправедлив. Эксперты АСВ называют действия клиентов банков, которые сняли со счетов крупные суммы денег перед банкротством последних, «случаем предпочтительного удовлетворения требований отдельного кредитора несостоятельного должника». Произошедшее нарушает федеральный закон «О банкротстве». Документ запрещает ставить вклады одних клиентов выше других, нанося им тем самым ущерб.

В АСВ считают, что у всех вкладчиков обанкротившихся банков равные права. Все они должны получить причитающиеся им по закону компенсации. Агентство предъявляет иск только к тем держателям вкладов, действия которых выглядят подозрительно. Множество фактов мошенничеств с банковским вкладами уже раскрыто.

АСВ доказывает законность своих действий и в судах. Так, Арбитражный суд Татарстана встал на сторону Агентства в деле, где фигурантом был некий Руслан Башаров. Одно время этот мужчина занимал высокий пост в «Татфондбанке». За несколько суток до банкротства кредитной организации он снял со счета свыше 17 миллионов рублей. Всего таких людей было около 400. Обладая инсайдерской информацией, они за один месяц сняли два миллиарда рублей. Из-за действий нескольких сотен клиентов банка остальные 12 000 его вкладчиков до сих пор не получили компенсаций в полном размере.

Нагнетание обстановки с требованиями вернуть средства породило волну нездорового ажиотажа. Стабильность банковской системы России может оказаться под угрозой. Нечто подобное происходило в стране и ранее. В 1905 году большевики сознательно спровоцировали крах банковской системы Российской Империи. Экономика страны пошатнулась после того, как глава Петросовета Лев Троцкий издал свой «Финансовый манифест». Революционер просто призвал население одновременно и в массовом порядке забирать из банков вклады и зарплаты. Все расчеты предлагалось требовать золотом. В конце концов, золотой запас Госбанка снизился на 250 миллионов. Сейчас эта сумма была бы равна 197 миллиардам рублей. В начале ХХ века все закончилось финансовой катастрофой.