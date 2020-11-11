В Башкирии появится каталог мастеров-ремесленников

В Башкирии появится каталог мастеров-ремесленников

Вчера, 11:27ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Республиканский Центр народно-художественных промыслов создаст каталог мастеров и предприятий РБ, занятых в сфере народных художественных промыслов. В нем будут указаны вид деятельности мастеров, их контактные данные, а также краткое описание выпускаемой продукции.

Каталог мастеров-ремесленников и предприятий Башкирии, занятых в сфере народных художественных промыслов, будет включать в себя вид деятельности мастеров, их контактные данные и краткое описание выпускаемой продукции.

Как сообщает Госкомитет РБ по предпринимательству, благодаря этому каталогу жители и гости Башкирии смогут найти интересующие их товары, ознакомиться с работами в онлайн-формате и при желании сделать заказы. В свою очередь, мастера-ремесленники смогут наладить деловые контакты.

Напомним, республиканский Центр народно-художественных промыслов входит в состав объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Организация создана для возрождения, сохранения, развития, изучения и популяризации народных художественных промыслов, ремесел, исторически и географически сложившихся в Башкирии. В числе услуг, которые Центр предоставляет предпринимателям-ремесленникам, — содействие в получении господдержки, вывод на рынок новых продуктов, участие в российских и международных выставках, консультации по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП.

Чтобы попасть в каталог, необходимо заполнить форму. Подробности по телефону +7(347) 224-99-99.

Каталог мастеров-ремесленников Башкирии создается в рамках реализации мероприятий нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

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