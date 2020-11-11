Жителя Башкирии задержали в аэропорту «Шереметьево» из-за угрозы устроить теракт

Жителя Башкирии задержали в аэропорту «Шереметьево» из-за угрозы устроить теракт

Вчера, 08:13ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
9 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал устроить теракт на борту самолёта. Им оказался уроженец Башкирии, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего рейсом Петропавловск-Камчатский — Москва. Мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов, из-за чего пришлось вызвать транспортную полицию. В ходе обыска у пассажира не обнаружили опасные предметы. В итоге против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Напомним, 28 августа в 10-24 самолет B-737 авиакомпании «Ютэйр» совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме Уфы. На борту находилось 126 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате посадки никто не пострадал. Уфимская и Куйбышевская транспортные прокуратуры начали проверку самолёта, летевшего рейсом Самара-Сургут.

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