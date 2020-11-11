Жителя Башкирии задержали в аэропорту «Шереметьево» из-за угрозы устроить теракт

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего рейсом Петропавловск-Камчатский — Москва. Мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов, из-за чего пришлось вызвать транспортную полицию. В ходе обыска у пассажира не обнаружили опасные предметы. В итоге против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».