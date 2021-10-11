В Уфе организован мемориал в память погибших в авиакатастрофе

— Известие просто подкосило. Буквально за два дня писал мне в вацап и спрашивал у меня, как по-башкирски будет «Я счастлив». А сегодня, в понедельник, мы договаривались встретиться. Он был полон планов. Лучший питерский патриот Башкортостана, — делятся воспоминаниями о Павле Музыченко.