В Уфе организован мемориал в память погибших в авиакатастрофе

В Уфе организован мемориал в память погибших в авиакатастрофе
В Уфе организован мемориал в память погибших в авиакатастрофе
Вчера, 12:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: Facebook.com
В авиакатастрофе погибли 4 жителя Башкирии: Павел Музыченко, Динар Давлетгареев, Ксения Самигуллина и Константин Цывинский.

В уфимском сквере около здания Минспорта было организовано место прощания с погибшими в авиакатастрофе жителями Башкирии. Об этом сообщила у себя в социальных сетях Председатель в Государственный комитет РБ по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева.

— Друг, прости. Я не теряла друзей. Ты первый. Ты говорил, что надо жить здесь и сейчас. С тобой невозможно было поругаться, — пишет Болычева.

В комментариях к публикации друзья погибших Павла Музыченко и Динара Давлетгареева приносят свои соболезнования и вспоминают мужчин.

— Известие просто подкосило. Буквально за два дня писал мне в вацап и спрашивал у меня, как по-башкирски будет «Я счастлив». А сегодня, в понедельник, мы договаривались встретиться. Он был полон планов. Лучший питерский патриот Башкортостана, — делятся воспоминаниями о Павле Музыченко.

Про Динара Давлетгареева рассказывают, что он «был очень открытым и добрым человеком, всегда шел на помощь».

Отметим, что Павел Музыченко в последнее время работал председателем комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в Московском региональном отделении «Деловой России», а ранее руководил конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа». Известно, что Динар Давлетгареев работал в Группе компаний Софт-Сервис, а также был популярным бизнес-коучем.

Напомним, что трагедия произошла вчера утром, 10 октября, недалеко от Мензелинска в республике Татарстан. Известно, что погибли 15 человек и 7 пострадали.

Сегодня в республике Татарстан объявлен траур по погибшим.

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