В Уфе организован мемориал в память погибших в авиакатастрофе

В уфимском сквере около здания Минспорта было организовано место прощания с погибшими в авиакатастрофе жителями Башкирии. Об этом сообщила у себя в социальных сетях Председатель в Государственный комитет РБ по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева.
— Друг, прости. Я не теряла друзей. Ты первый. Ты говорил, что надо жить здесь и сейчас. С тобой невозможно было поругаться, — пишет Болычева.
В комментариях к публикации друзья погибших Павла Музыченко и Динара Давлетгареева приносят свои соболезнования и вспоминают мужчин.
— Известие просто подкосило. Буквально за два дня писал мне в вацап и спрашивал у меня, как по-башкирски будет «Я счастлив». А сегодня, в понедельник, мы договаривались встретиться. Он был полон планов. Лучший питерский патриот Башкортостана, — делятся воспоминаниями о Павле Музыченко.
Про Динара Давлетгареева рассказывают, что он «был очень открытым и добрым человеком, всегда шел на помощь».
Отметим, что Павел Музыченко в последнее время работал председателем комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в Московском региональном отделении «Деловой России», а ранее руководил конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа». Известно, что Динар Давлетгареев работал в Группе компаний Софт-Сервис, а также был популярным бизнес-коучем.
Напомним, что трагедия произошла вчера утром, 10 октября, недалеко от Мензелинска в республике Татарстан. Известно, что погибли 15 человек и 7 пострадали.
Сегодня в республике Татарстан объявлен траур по погибшим.