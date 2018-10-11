В руководстве «Роскосмоса» могут произойти кадровые перестановки

Следствием катастрофы могут стать кадровые перестановки в государственной корпорации «Роскосмос». Об этом 11 октября пишет газета «Известия».

В результате инцидента, находившиеся на борту «Союз МС-10» астронавты Алексей Овчинин («Роскосмос») и Ник Хейг (NASA), смогли спастись. Они благополучно приземлились в степях Казахстана. Сейчас на месте их посадки работают спасатели.