В руководстве «Роскосмоса» могут произойти кадровые перестановки
Сегодня, 00:23Общество
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В четверг во время запуска с космодрома «Байконур» космического корабля «Союз МС-10» произошла авария.
Следствием катастрофы могут стать кадровые перестановки в государственной корпорации «Роскосмос». Об этом 11 октября пишет газета «Известия».
В результате инцидента, находившиеся на борту «Союз МС-10» астронавты Алексей Овчинин («Роскосмос») и Ник Хейг (NASA), смогли спастись. Они благополучно приземлились в степях Казахстана. Сейчас на месте их посадки работают спасатели.
Произошедшее уже прокомментировал, курирующий космическую отрасль России, вице-премьер Юрий Борисов. Чиновник не исключил, что очередная авария при запуске космического корабля приведет к кадровым перестановкам в госкорпорации «Роскосмос». Надзорные органы проведут полный разбор случившегося и установят виновных.
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