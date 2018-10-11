Роспотребнадзор: в США зафиксирована вспышка гепатита

В зоне риска находятся наркоманы и бездомные. Об этом пишет RNS.

С августа нынешнего года CDC фиксирует резкий рост количества больных гепатитом А в штатах Кентукки и Западная Вирджиния. Чаще всего данный диагноз ставится бездомным и наркозависимым людям.

Еженедельно в США регистрируется порядка 50 новых случаев заболевания гепатитом А. На 28 сентября число заболевших в Кентукки достигло 1 851, а в Западной Вирджинии — 1 395 человек.