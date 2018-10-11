Роспотребнадзор: в США зафиксирована вспышка гепатита
Сегодня, 15:49Общество
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По информации Роспотребнадзора, Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) США выявил на территории страны более 3 000 случаев заболевания вирусным гепатитом А.
В зоне риска находятся наркоманы и бездомные. Об этом пишет RNS.
С августа нынешнего года CDC фиксирует резкий рост количества больных гепатитом А в штатах Кентукки и Западная Вирджиния. Чаще всего данный диагноз ставится бездомным и наркозависимым людям.
Еженедельно в США регистрируется порядка 50 новых случаев заболевания гепатитом А. На 28 сентября число заболевших в Кентукки достигло 1 851, а в Западной Вирджинии — 1 395 человек.
Сотрудники Роспотребнадзора просят россиян, собирающихся посетить США, учесть сведения о вспышке гепатита А. Перед перелетом гражданам предлагается сделать прививку от заболевания.
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