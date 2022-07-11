Абоненты билайна могут вести прямые эфиры в HD-качестве даже с горы Шихан Юрактау

Отправить фотографию в мессенджере за 2 секунды или скачать целый полнометражный фильм за полторы минуты — такие результаты показало тестирование связи, которое провело аналитическое агентство TelecomDaily в рамках своего федерального проекта «В зоне действия».

Согласно исследованию, сеть билайна в Уфе позволяет клиентам удобно устроиться в интернете и пользоваться современными сервисами. Так, например, оператор улучшил связь даже на знаменитой горе-одиночке Шихан Юрактау, где абоненты теперь могут проводить прямые эфиры в HD-качестве. А в дороге до Шихан Юрактау — по трассе Уфа-Стерлитамак — загрузить альбом любимой группы за 72 секунды. Оценить качество мобильного интернета от билайна можно и в самой столице Башкирии. Например, отправка фотографии в мессенджере с прогулки в уфимском Парке культуры и отдыха Кашкадан займет всего 2 секунды. А жители ЖК «Парус» могут скачать любимый кинофильм на скорости 83 Мбит/с всего за 96 секунд. Между тем, по итогам исследования, хорошая связь от билайна доступна не только в крупных городах и местах притяжения людей, но и в небольших населенных пунктах. Например, абоненты оператора в селе Толбазы могут отправить минутный видеоролик за 35 секунд. Фото: "Билайн" Помимо мобильного интернета оператор улучшил и голосовую связь, так что абоненты могут говорить по телефону без прерываний по пути из аэропорта в центр города. Такую хорошую экспертную оценку качества связи в Башкирии можно объяснить масштабной стройкой, которую оператор проводил в прошедшие 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайна по всей России, и в частности, в республике, выросла в 3 раза. «В последние несколько лет мы действительно успели сделать много в республике — не только активно строили и запускали базовые станции, модернизировали инфраструктуру, но и запускали новые технологии, которые позволяют сегодня нашим абонентам комфортно пользоваться цифровыми сервисами — SON, VoLTE, VoWiFi. Итоги исследования, проведенного экспертным изданием, достаточно наглядно показывают результаты нашей работы. В летний период, когда традиционно начинается сезон отпусков и нагрузки на сеть растут, мы продолжаем предоставлять нашим клиентам высокие скорости интернета и качественную голосовую связь, чтобы они могли отдохнуть с максимальным удобством», — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин. Замеры проходили в популярных местах Уфы, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов. Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 регионов России.

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