В аптеках России упал спрос на маски

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Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сообщила о снижении спроса на медицинские маски. Так, в мае интерес покупателей к средствам индивидуальной защиты упал на 70%.
Как сообщает газета “Известия”, падение спроса на маски непосредственно в аптеках может быть связано с началом их реализации в других торговых точках. Специалист добавила, что стоимость масок и перчаток также выросла относительно января.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России в пять раз нарастили выпуск масок относительно мартовских показателей. На данный момент в стране выпускают девять миллионов масок за 24 часа. В планах Минпромторга нарастить этот показатель до 12 миллионов штук в сутки. Средняя стоимость маски упала до 13 рублей.
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