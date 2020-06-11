В аптеках России упал спрос на маски

Как сообщает газета “ Известия ”, падение спроса на маски непосредственно в аптеках может быть связано с началом их реализации в других торговых точках. Специалист добавила, что стоимость масок и перчаток также выросла относительно января.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России в пять раз нарастили выпуск масок относительно мартовских показателей. На данный момент в стране выпускают девять миллионов масок за 24 часа. В планах Минпромторга нарастить этот показатель до 12 миллионов штук в сутки. Средняя стоимость маски упала до 13 рублей.