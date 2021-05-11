Жириновский предложил программу по предотвращению нападений на школы

Жириновский предложил программу по предотвращению нападений на школы
Жириновский предложил программу по предотвращению нападений на школы
Сегодня, 21:25ОбществоФото: kremlin.ru
Депутат Госдумы, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил программу по предотвращению в будущем нападений на учебные заведения, как это было в Казани и Керчи.

Политик сравнил два эти случая и напомнил, что еще тремя годами ранее, после керченской трагедии, в партии выступили с идеей о повышении возраста для покупки огнестрельного оружия до 25 лет, сообщает Infox.

Кроме этого, следует существенно усилить охрану во всех учебных заведениях. Жириновский напомнил, что одному охраннику не удалось остановить преступника и он сам стал жертвой.

В качестве третьего пункта программы депутат отметил детальное отслеживание публикаций в соцсетях. Часто стрелки загодя публикуют посты о своих планах, на что можно своевременно среагировать.

Также глава ЛДПР напомнил о важности социально работы. По его мнению, участковым и психологам требуется уделять повышенное внимание детям из неполных семей и тщательнее наблюдать за их поведением.

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