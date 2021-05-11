Депутат ГД рассказал о важности денонсации Договора по открытому небу

Депутат ГД рассказал о важности денонсации Договора по открытому небу
Депутат ГД рассказал о важности денонсации Договора по открытому небу
Сегодня, 19:18ОбществоФото: minsvyaz.ru
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин внес в ГД законопроект о денонсации российской стороной Договора по открытому небу (ДОН).

Как сообщает RT со ссылкой на слова депутата, инициатором разрыва отношений по ДОН оказались Соединенные Штаты, в связи с чем России пришлось выходить из этого договора не по своей инициативе.

Также парламентарий отметил, что если бы Россия по-прежнему оставалась бы в договоре, то спутники государств НАТО продолжали бы собирать информацию на территории нашей страны с воздуха и передавать ее американским властям.

Алексей Чепа подытожил, что выход из соглашения — наиболее приемлемый для российской стороны исход событий. Он подчеркнул, что Россия предпринимала несколько попыток прийти к компромиссу с США, но дипломатия Америки не пошла навстречу.

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