Депутат ГД рассказал о важности денонсации Договора по открытому небу

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин внес в ГД законопроект о денонсации российской стороной Договора по открытому небу (ДОН).

Как сообщает RT со ссылкой на слова депутата, инициатором разрыва отношений по ДОН оказались Соединенные Штаты, в связи с чем России пришлось выходить из этого договора не по своей инициативе. Также парламентарий отметил, что если бы Россия по-прежнему оставалась бы в договоре, то спутники государств НАТО продолжали бы собирать информацию на территории нашей страны с воздуха и передавать ее американским властям. Алексей Чепа подытожил, что выход из соглашения — наиболее приемлемый для российской стороны исход событий. Он подчеркнул, что Россия предпринимала несколько попыток прийти к компромиссу с США, но дипломатия Америки не пошла навстречу.

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