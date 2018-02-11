Глава Башкирии поздравил с юбилеем свою родную школу

Уфимская гимназия №115 устроила большой праздник в честь своего 50-летнего юбилея.

Вчера, 10 февраля, в Городском дворце культуре в Уфе состоялся юбилейный вечер, посвященный 50-летию со дня рождения уфимский гимназии №115. Почетным гостем мероприятия стал глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он сообщил, что не смог не поздравить свою родную школу, которую он окончил 46 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, Рустэм Хамитов поднялся на сцену и поздравил педагогов, учащихся и выпускников с юбилеем, вручив коллективу школы благодарственное письмо.

- Я отношусь к поколению одного из первых выпусков нашей школы. Это был далёкий уже 1971 год, - сказал Рустэм Хамитов в своем поздравительном слове. - Надеюсь, что в этом зале есть выпускники 1971 года. Есть? Значит, тогда я выступаю от имени выпускников 1971 года.

Школа была новенькая. Мы пришли в неё в 1967-1968 году. Нам она казалось огромной, замечательной, светлой. На самом деле она такая и есть. И все 50 лет эти качества её сопровождают.

Глава Башкирии с благодарностью отозвался о директорах гимназии, с которыми он был знаком лично.

- Я хорошо помню Юлию Спиридоновну Ковалёву. Она значительное время работала директором, сумела поставить на ноги новое учебное заведение, - сказал он, в частности.

По его мнению, с появлением новых школ роль го родного учебного заведения в образовательном процессе не стала меньше.

- Мы понимали, что нам, учащимся этой школы, надо было старательно учиться и завоевывать, а вернее, отвоёвывать своё место, Появились новые школы – № 117, чуть раньше начала работать школа № 100, рядом строилась школа № 47. Мы хотели показать, что мы лучшие, что мы здорово учимся, хорошо занимаемся спортом, что у нас есть результаты. И эти результаты действительно появились, - отметил глава региона.

По его словам, выпускники 115-ой школы уже в те времена постоянно поступали в высшие учебные заведения. Из школы вышли замечательные спортсмены.

- Я жил на улице Зорге, и наша улица в то время комплектовала команду «Салават Юлаев». Очень много выпускников, учащихся школы играло в этой замечательной команде. Когда мы ходили на матчи, то всё время подбадривали наших ребят, старались, чтобы они забивали шайбу. Так, кстати говоря, и получалось, - поделился воспоминаниями Рустэм Хамитов и сказал несколько слов из категории «о вечном».

- В мире три главных ресурса – это сырьё, энергия, знания. Знания – самый главный, важный ресурс человечества. Они неисчерпаемы. Знания даёт школа. Значит, школа – это самый важный элемент, звено в нашей жизни. Школа – это всё. Не бензоколонка, не энергетическая станция – школа, которая даёт знания, является основополагающим фундаментом всего человечества. Мы помним своих учителей, которые сделали нас настоящими людьми. Из этих стен вышли люди, которые умеют работать, трудиться, добиваться успеха. Я благодарен своим учителям., - подчеркнул он. - Но мы сегодня должны понимать следующее. Мы находимся в конкурентом мире, и нас по всем направлениям постоянно будут поджимать наши соперники и оппоненты. Поэтому мы должны прилагать существенные усилия для того, чтобы быть на передовых позициях и рубежах.