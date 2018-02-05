Сын Рустэма Хамитова переехал работать в Уфу

Он назначен исполняющим обязанности директора информационных технологий УМПО.

Сын главы Башкирии Рустэма Хамитова – Камиль переехал из Москвы в Уфу. Он назначен управляющим обязанности директора информационных технологий «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Информация об этом размещена на официальном сайте компании. Ранее Камиль Хамитов работал в Москве заместителем директора филиала УМПО – «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки», а ранее ведущим IT-специалистом госхолдинга «РусГидро».

Как следует из открытых источников, Камиль Хамитов в 2006 году получил степень магистра в Уфимском государственном авиационном техническом университете по специальности «информатика и роботехника».