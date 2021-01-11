В Хабаровском крае проведено более 2000 новогодних мероприятий

В Хабаровском крае проведено более 2000 новогодних мероприятий

Вчера, 16:50ОбществоPhoto: фрагмент видео
За время новогодних каникул для жителей Хабаровского края было проведено более 2 000 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Организацию досуга населения и обеспечение безопасности в период всех проводимых мероприятий взял на себя краевой штаб по подготовке к праздникам под руководством главы региона Михаила Дегтярева.

В населенных пунктах появились детские городки с тематическими ледяными фигурами и снежными горками. За время новогодних праздников в районах Хабаровского края было проведено 147 спортивных мероприятий, включая семейные эстафеты, соревнования по дворовому хоккею и зимнему футболу, в которых приняли участие более 30 тысяч местных жителей.

Как сообщает amurpress.ru, во время новогодних каникул коммунальные и дорожные службы работали в режиме повышенной готовности. За все праздничные дни, начиная с 31 декабря, было зафиксировано 35 локальных сбоев на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, десять из них были связаны с перебоями в работе электросетей.

Эпидемиологическая обстановка в регионе в первые 10 дней наступившего года оставалась стабильно напряженной. По данным на 11 января, в Хабаровском крае зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших выявлено в краевом центре, а также в Комсомольске-на-Амуре, Нанайском, Верхнебуреинском и Вяземском районах.

В регионе началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Препараты для вакцинации “Гам-Ковид-Вак” и “ЭпиВакКорона” уже поступили в медицинские учреждения края.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев инициировал проработку вопроса о вакцинации пожилых людей, имеющих заболевания, которые могут вызвать осложненное течение COVID-19. Также глава края взял на личный контроль начисление выплат медработникам ковидных госпиталей.

Сообщается, что на новогодних праздниках Дегтярев находился в Хабаровском крае, что позволило ему полностью включиться во все события, происходящие в регионе, и контролировать решение вопросов, требующих его оперативного вмешательства.

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