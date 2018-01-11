В Башкирии поставщик воды самостоятельно установил тарифы собственникам
В прокуратуру обратилась жительница одного из жилых домов Бирска. В ходе проверки было установлено, что "Башкоммунводоканал" с августа прошлого года осуществлял холодное водоснабжение и водоотведение в городе. Для расчета платы за данную услугу компания самостоятельно установила тариф. При этом, вопреки требованиям законодательства, ставка не была согласована с госкомитетом республики по тарифам.
- По данному факту межрайонная прокуратура возбудила в отношении организации и ее руководителя административные дела по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка регулирования цен и тарифов), по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на общую сумму 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - После прокурорского вмешательства ресурсоснабжающая организация утвердила применяемый тариф в установленном законодательством порядке.