В Башкирии поставщик воды самостоятельно установил тарифы собственникам

В прокуратуру обратилась жительница одного из жилых домов Бирска. В ходе проверки было установлено, что "Башкоммунводоканал" с августа прошлого года осуществлял холодное водоснабжение и водоотведение в городе. Для расчета платы за данную услугу компания самостоятельно установила тариф. При этом, вопреки требованиям законодательства, ставка не была согласована с госкомитетом республики по тарифам.