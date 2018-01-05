Как вырастут тарифы на вывоз и утилизацию отходов в Уфе в 2018 году
Сегодня, 12:39ГородРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Цены поднимутся с 1 июля 2018 года.
Тарифы на услуги по вывозу и утилизации коммунальных отходов поднимутся в Уфе с 1 июля 2018 года, передает издание «АиФ Уфа».
На уровне прошлого года останутся тарифы на вывоз ТБО для предприятий и организаций - за 1 кубометр отходов производства и потребления 151,48 руб (без НДС).
Вывоз ТБО для жилищного фонда вырастет до 135,30 руб, или на 5 руб. Вывоз крупногабаритных отходов подорожает на 9,4 руб за кубометр, до 244,82 руб. Вывоз жидких отходов обойдется в 203,11 рублей за кубометр, подорожает на 7,8 руб. Цены указаны без учета НДС.
Полностью новые тарифы можно посмотреть на сайте МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей