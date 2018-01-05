Как вырастут тарифы на вывоз и утилизацию отходов в Уфе в 2018 году

Цены поднимутся с 1 июля 2018 года.

Тарифы на услуги по вывозу и утилизации коммунальных отходов поднимутся в Уфе с 1 июля 2018 года, передает издание «АиФ Уфа».

На уровне прошлого года останутся тарифы на вывоз ТБО для предприятий и организаций - за 1 кубометр отходов производства и потребления 151,48 руб (без НДС).

Вывоз ТБО для жилищного фонда вырастет до 135,30 руб, или на 5 руб. Вывоз крупногабаритных отходов подорожает на 9,4 руб за кубометр, до 244,82 руб. Вывоз жидких отходов обойдется в 203,11 рублей за кубометр, подорожает на 7,8 руб. Цены указаны без учета НДС.