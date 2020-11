Американский политолог заявил, что Россия опережает Штаты в области разработки гиперзвукового оружия.

По сообщению газеты “Известия”, Россия является первым государством, принимающим на вооружение гиперзвуковые ракеты. Отмечается, что в ближайшем будущем на российских подводных лодках будут установлены новые ракеты, скорость которых превышает 8 Маха, что по мнению политологов, предоставит Российской Федерации существенные преимущества перед Америкой и поддерживающими ее странами.

