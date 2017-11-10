В США умер 84-летний актер Джон Хиллерман

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В Америке скончался известный актер Джон Хиллерман, которому было 84 года.
Как пишет издание Dni.ru, он сыграл в фильмах «Бумажная луна» и «Китайский квартал».
За роль Хиггинса в сериале «Частный детектив Магнум» Хиллерман получил "Золотой глобус" и "Эмми".
Со слов племянника артиста, он провел свои последние дни в собственном доме в Хьюстоне. В последние минуты жизни рядом были родные. О причинах смерти голливудской звезды пока не сообщается.
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