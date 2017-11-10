В США умер 84-летний актер Джон Хиллерман

В Америке скончался известный актер Джон Хиллерман, которому было 84 года.

Как пишет издание Dni.ru, он сыграл в фильмах «Бумажная луна» и «Китайский квартал».

За роль Хиггинса в сериале «Частный детектив Магнум» Хиллерман получил "Золотой глобус" и "Эмми".